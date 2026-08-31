Globetronics Technology Bhd zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Globetronics Technology Bhd präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Globetronics Technology Bhd in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 18.49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21.0 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 25.8 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.080 MYR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0.020 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Globetronics Technology Bhd im vergangenen Geschäftsjahr 80.45 Millionen MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Globetronics Technology Bhd 107.35 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch