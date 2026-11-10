GLOBERIDE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GLOBERIDE präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 99.02 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GLOBERIDE ein EPS von 93.71 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GLOBERIDE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.07 Milliarden JPY im Vergleich zu 33.88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch