Globee: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Globee lud am 15.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es stand ein EPS von 18.72 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Globee noch ein Gewinn pro Aktie von 14.46 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 574.3 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 469.5 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch