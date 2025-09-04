|
Globe Trade Centre veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Globe Trade Centre veröffentlichte am 02.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Umsatz lag bei 59.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
