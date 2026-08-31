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31.08.2026 06:37:00
Globe Trade Centre präsentierte Quartalsergebnisse
Globe Trade Centre gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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