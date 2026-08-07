Globe Telecom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Globe Telecom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 31.68 PHP gegenüber 35.48 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43.47 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46.95 Milliarden PHP ausgewiesen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 36.00 PHP gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 47.80 Milliarden PHP ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch