Globe Telecom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Globe Telecom äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.52 USD. Im letzten Jahr hatte Globe Telecom einen Gewinn von 0.630 USD je Aktie eingefahren.

Globe Telecom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 769.9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 772.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch