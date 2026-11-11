Globe Telecom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Globe Telecom gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34.02 PHP gegenüber 33.97 PHP im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Globe Telecom im vergangenen Quartal 46.68 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Globe Telecom 44.36 Milliarden PHP umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 35.01 PHP gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 48.51 Milliarden PHP ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch