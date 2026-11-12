Globe Telecom hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Globe Telecom äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.55 USD gegenüber 0.590 USD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 754.3 Millionen USD, gegenüber 777.1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch