Globe Life verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Globe Life stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Globe Life hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.73 USD je Aktie gewesen.

Globe Life hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch