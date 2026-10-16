Globe-ing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Globe-ing gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 22.15 JPY gegenüber 23.79 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Globe-ing 3.21 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch