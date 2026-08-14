Globe Civil Projects legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Globe Civil Projects hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.19 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Globe Civil Projects in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37.05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 923.0 Millionen INR im Vergleich zu 673.5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch