Globe Civil Projects hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.65 INR. Im letzten Jahr hatte Globe Civil Projects einen Gewinn von 0.970 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Globe Civil Projects mit einem Umsatz von insgesamt 1.16 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 937.6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 23.22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch