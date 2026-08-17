Globalway, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Globalway, hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1.83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Globalway, -0.530 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 970.1 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Globalway, einen Umsatz von 846.0 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch