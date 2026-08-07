GlobalWafers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GlobalWafers hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GlobalWafers 0.110 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 481.3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 518.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch