GlobalWafers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GlobalWafers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.140 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 464.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 484.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch