GlobalTech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GlobalTech hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat GlobalTech 10.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 86.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch