GLOBALFOUNDRIES mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GLOBALFOUNDRIES hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.410 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 1.79 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch