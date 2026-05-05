GLOBALFOUNDRIES Aktie 114166096 / KYG393871085
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.05.2026 13:13:06
GLOBALFOUNDRIES Inc. Announces Decline In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) reported a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $104 million, or $0.18 per share. This compares with $211 million, or $0.38 per share, last year.
Excluding items, GLOBALFOUNDRIES Inc. reported adjusted earnings of $227 million or $0.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.1% to $1.634 billion from $1.585 billion last year.
GLOBALFOUNDRIES Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $104 Mln. vs. $211 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.38 last year. -Revenue: $1.634 Bln vs. $1.585 Bln last year.
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.Weiterleseen!
Nachrichten zu GLOBALFOUNDRIES INC
|
04.05.26
|Ausblick: GLOBALFOUNDRIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: GLOBALFOUNDRIES vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.12.25
|EU billigt Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden (AWP)
|
11.12.25
|EU billigt Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden (AWP)
|
08.12.25
|GLOBALFOUNDRIES-Aktie freundlich: Kooperation mit LEAG soll Kohlearbeiter für Chipproduktion qualifizieren (AWP)
|
11.11.25
|Ausblick: GLOBALFOUNDRIES stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)