GLOBALFOUNDRIES-Aktie höher: GLOBALFOUNDRIES äussert Bedenken zu Staatshilfe für TSMC-Fabrik in Dresden

Das sei, "als wenn man den grössten Tiger mit Steroiden füttert", sagte der für Regierungs- und Rechtsangelegenheiten bei GLOBALFOUNDRIES zuständige Manager Saam Azar dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

Globalfoundries habe deshalb bei der EU-Kommission schon Bedenken angemeldet. Auch eine formelle Beschwerde werde in Betracht gezogen, sobald Bundesregierung und TSMC das Projekt in Brüssel angemeldet hätten.

Berlin hatte am 8. August angekündigt, den Bau einer Halbleiterfabrik durch TSMC in Dresden mit bis zu 5 Milliarden Euro unterstützen zu wollen, das entspricht 50 Prozent der geplanten Investitionssumme. Das Werk soll in der Nachbarschaft vom GLOBALFOUNDRIES-Werk in Dresden entstehen. TSMC wolle Halbleiter produzieren, die "unmittelbar mit unseren Produkten konkurrieren", sagte Azar.

Die GLOBALFOUNDRIES-Aktie notierte an der NASDAQ schlussendlich 0,67 Prozent im Plus bei 52,52 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)