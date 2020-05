Globale Cannabis-Industrie geht online

- Prohibition Partners LIVE bringt Tausende von Konferenzteilnehmern aus allen Teilen der Welt zusammen

LONDON, 5. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Prohibition Partners LIVE stellt eine einzige digitale Plattform zur Verfügung, auf der fünf separate Konferenzen gehostet werden sollen. Mehr als 4.000 Teilnehmer haben die Möglichkeit, ohne Reiserisiko zukunftsweisende Inhalte, hochwertiges Networking, interessante Präsentationen und Unterhaltung zu erleben.

Das Event findet am 22. und 23. Juni statt und bietet auf fünf virtuellen Bühnen live gestreamte Keynotes und Podiumsdiskussionen von über 150 CEOs, politischen Entscheidungsträgern und Kulturschaffenden:

Cannabis Europa – die Zukunft des Cannabis in Europa: renommierte Politiker, Wirtschaftsführer und Wissenschaftler tauschen Informationen aus und führen Veränderungen in der gesamten Region an.

Cannabis Americana – eine Plattform für Führungskräfte der weltweit fortschrittlichsten Cannabisindustrie, um Wissen, Einsichten und Informationen mit dem globalen Markt auszutauschen.

Cannabis Oceania – Beschleunigung des Wandels auf dem asiatisch-pazifischen Cannabismarkt mit einem hochkarätig kuratierten eintägigen Programm, das die wichtigsten Probleme in der gesamten Region behandelt.

PSYCH – bringt die wichtigsten Interessenvertreter an vorderster Front des Psychedelika-Raums zusammen, um unvergleichliche Einsichten und Erkenntnisse auszutauschen, vom Gesundheitswesen bis zur Wirtschaft.

ProCapital – präsentiert hochinnovative Möglichkeiten, führende Einblicke und die neuesten Markttrends, unterstützt durch die MAZAKALI Digital Capital Plattform.

"Die Nachfrage nach Cannabis nimmt unter dem Lockdown sprunghaft zu, da die Regulierungsbehörden es für ein wesentliches Wirtschaftsgut halten, und die Konsumenten und Patienten als Reaktion auf Isolationsmassnahmen Vorräte anlegen. Noch nie dagewesene legale Cannabisverkäufe auf internationaler Ebene zeigen, dass globale regulatorische Veränderungen in einer Wirtschaft nach dem COVID-19 unvermeidlich sind, und trotz einer bevorstehenden Rezession wird Cannabis eine der wenigen echten Wachstumsindustrien bleiben. Daher freuen wir uns, unsere fünf branchenführenden Konferenzen online auf Prohibition Partners LIVE zu veranstalten und so dazu beizutragen, das immer grösser werdende globale Publikum von Betreibern, Unternehmern und Neueinsteigern in der Cannabisindustrie zu vernetzen, um Erfahrungen auszutauschen, Ideen zu fördern und gemeinsam die Zukunft von Cannabis zu gestalten", sagte Stephen Murphy, Group Managing Director von Prohibition Partners.

Zu den Referenten der Veranstaltung gehören internationale Politiker, Führungskräfte des FTSE 500 und Branchenführer wie Bruce Linton, Gründer und ehemaliger CEO von Canopy Growth; CJ Wallace, Sohn von Notorious BIG und Gründer von Think Big; João Castel-Branco Goulão, der Architekt der Entkriminalisierung des Drogenhandels in Portugal und ehemaliger Vorsitzender der EBDD; Kim Rivers, CEO von Trulieve und viele andere.

Die Sonderpreise für Super-Frühbuchertickets enden am 6. Mai. Zur Ansicht des Konferenzprogramms klicken Sie hier.

Prohibition Partners LIVE verbindet Sie von Ihrem eigenen Zuhause aus mit der globalen Cannabisindustrie. Am 22. und 23. Juni bringen wir Interessenvertreter aus allen Teilen der Welt zusammen, um Wissen auszutauschen, Einblicke zu gewinnen und die Zukunft von Cannabis zu gestalten. Nehmen Sie dieses Jahr an allen unseren einzigartigen und interessanten Konferenzen auf fünf virtuellen Plattformen teil: Cannabis Europa, Cannabis Americana, Cannabis Oceania, PSYCH und ProCapital, in Partnerschaft mit MAZAKALI.

