Global Water Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Global Water Resources hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.060 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 15.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch