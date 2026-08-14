Global Water Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Global Water Resources veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Water Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0.060 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 17.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch