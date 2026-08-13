Global Vectra Helicorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Global Vectra Helicorp hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8.46 INR. Im Vorjahresquartal hatten -6.730 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Global Vectra Helicorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.31 Milliarden INR im Vergleich zu 1.29 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch