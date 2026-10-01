Global Uranium gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Global Uranium hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.08 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.200 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch