Global University Workshop d'Ontology : 20 000 raisons d'y participer

SINGAPOUR, 25 octobre 2019 /PRNewswire/ -- En tant que leader du secteur, Ontology a conscience de sa responsabilité dans l'avenir de la blockchain. La société souhaite s'investir dans le développement de ce domaine, que ce soit du point de vue des infrastructures ou de la formation. Le 19 octobre, l'équipe Ontology a débuté la tournée très attendue du Global University Workshop, la plus importante de ce type. Après une première étape à l'Université nationale de Séoul, la tournée se poursuivra dans 81 universités prestigieuses du monde entier, notamment aux États-Unis, en Russie, en Europe et au Japon.

Avec son projet de blockchain publique performante et sa plateforme de collaboration distribuée, la structure mise en place par Ontology prend en charge des systèmes de blockchain publique et permet leur personnalisation pour des applications. Pour cette activité à but non-lucratif, il est important que les personnes intéressées dans le développement d'applications maîtrisent différents sujets.

Au cours des Global University Workshops d'Ontology :

Vous apprendrez à créer votre bloc Genesis.

Grâce à la formation Ontology, vous saurez tout sur le développement de la blockchain grâce aux meilleurs spécialistes, tels que Ning Hu et Edmond Congles, experts responsables en architecture informatique.

Vous rencontrerez des développeurs du monde entier et pourrez constituer votre propre équipe.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui et ensemble, changeons le monde.

Outre toutes les connaissances précieuses et l'expérience qu'acquerront les développeurs à l'atelier international, ils pourront présenter leurs projets au Klein Bottle Challenge organisé par Ontology, qui offre plus de 20 000 $ de récompenses pour chaque université. Qu'ils soient utilisateurs novices de la blockchain ou développeurs expérimentés, ils verront grâce à ce concours leurs idées se matérialiser sur la plateforme Ontology.

Les prix disponibles, Nova, Comet et Satellite Rewards, représentent 20 000 $ en jetons ONG. Pour être récompensés, les projets présentés doivent :

compter dans leur équipe au moins un participant à un Global University Workshop ;

pouvoir être lancés sur Ontology MainNet ;

avoir un nombre d'usagers actifs réguliers.

L'atelier comporte des formations hors ligne et en ligne. Les thèmes suivants sont abordés hors ligne : Final Web, blockchain pour les entreprises, présentation d'Ontology, migration vers Ontology : machines virtuelles multiples pour contrats intelligents et développement sur Blockchain : ONT ID + DDXF, entre autres. Pour les ateliers en ligne, consultez la page Medium d'Ontology pour découvrir la documentation destinée aux développeurs.

Si vous êtes développeur ou souhaitez organiser un atelier, veuillez contacter : contact@ont.io.