Global United Insurance Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Global United Insurance Company hat am 16.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Global United Insurance Company einen Umsatz von 12.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch