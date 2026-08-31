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31.08.2026 06:37:00
Global Trade Centre verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Global Trade Centre hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Global Trade Centre in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 228.3 Millionen PLN im Vergleich zu 223.2 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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