Global Surfaces: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Global Surfaces hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.25 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.100 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 598.8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540.8 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch