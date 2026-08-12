Global Surfaces: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Global Surfaces hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0.04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Surfaces noch ein Gewinn pro Aktie von -0.100 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Global Surfaces 654.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 745.0 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch