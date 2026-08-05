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Global Ship Leas a Aktie 47006322 / MHY271836006

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05.08.2026 14:25:31

Global Ship Lease Inc. Reports Drop In Q2 Bottom Line

Global Ship Leas a
37.78 EUR 0.00%
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(RTTNews) - Global Ship Lease Inc. (GSL) revealed earnings for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $89.29 million, or $2.48 per share. This compares with $93.05 million, or $2.61 per share, last year.

Excluding items, Global Ship Lease Inc. reported adjusted earnings of $89.26 million or $2.48 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.6% to $198.69 million from $191.86 million last year.

Global Ship Lease Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $89.29 Mln. vs. $93.05 Mln. last year. -EPS: $2.48 vs. $2.61 last year. -Revenue: $198.69 Mln vs. $191.86 Mln last year.

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