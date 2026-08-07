Global Ship Lease A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Global Ship Lease A äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 2.48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Global Ship Lease A 2.61 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 198.7 Millionen USD gegenüber 191.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch