Global Ship Lease A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Global Ship Lease A präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Global Ship Lease A im vergangenen Quartal 201.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Global Ship Lease A 192.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch