Global Security Experts: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Global Security Experts veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 63.38 JPY, nach 25.54 JPY im Vorjahresvergleich.

Global Security Experts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.38 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch