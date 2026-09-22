Real Estate Aktie 2325945 / AU000000RNC6
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22.09.2026 11:39:07
Global Real Estate Bubble Index: Zürich ist neu die Nummer eins
Nirgendwo auf der Welt sieht die UBS derzeit ein höheres Risiko für eine Immobilienblase als in Zürich. Auch Genf rückt im «Global Real Estate Bubble Index 2026» weiter nach oben. Tiefe Finanzierungskosten treffen in der Schweiz auf ein äusserst knappes Angebot.
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
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