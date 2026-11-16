Global Pharmatech legte Quartalsergebnis vor

Global Pharmatech hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Global Pharmatech im vergangenen Quartal 0.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 92.86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Global Pharmatech 0.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch