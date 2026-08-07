Global Payments legte Quartalsergebnis vor

Global Payments präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.32 Milliarden USD – ein Plus von 69.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Global Payments 1.96 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch