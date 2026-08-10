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10.08.2026 06:37:00
Global Partners LPPartnership Units zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Global Partners LPPartnership Units veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 1.86 USD. Im letzten Jahr hatte Global Partners LPPartnership Units einen Gewinn von 0.550 USD je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46.79 Prozent auf 6.79 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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