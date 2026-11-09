Global Partners LPPartnership Units präsentierte Quartalsergebnisse

Global Partners LPPartnership Units gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Global Partners LPPartnership Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.660 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42.39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.68 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch