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06.11.2026 14:30:14
Global Partners LP Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - Global Partners LP (GLP) announced a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $43.021 million, or $1.26 per share. This compares with $22.445 million, or $0.66 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 42.4% to $6.684 billion from $4.694 billion last year.
Global Partners LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $43.021 Mln. vs. $22.445 Mln. last year. -EPS: $1.26 vs. $0.66 last year. -Revenue: $6.684 Bln vs. $4.694 Bln last year.
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