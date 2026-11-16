Global Partner Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Global Partner Acquisition A lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Global Partner Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0.530 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch