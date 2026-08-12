Global Offshore Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Global Offshore Services hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0.93 INR. Ein Jahr zuvor waren -0.620 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 117.9 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42.5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch