Global Mixed-Mode Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Global Mixed-Mode Technology veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.67 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.54 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2.47 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Global Mixed-Mode Technology 2.22 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch