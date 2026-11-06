Global Medical REIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Global Medical REIT hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.450 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0.54 Prozent auf 40.3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch