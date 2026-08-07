Global Medical REIT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Global Medical REIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4.78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.050 USD je Aktie erzielt worden.

Global Medical REIT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch