13.08.2025 06:37:00
Global Media Online: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Global Media Online hat am 12.08.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 50.91 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20.75 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 71.00 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 67.62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
