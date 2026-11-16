Global Media Online legte Quartalsergebnis vor

Global Media Online hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 66.19 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Media Online noch ein Gewinn pro Aktie von 28.76 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 82.51 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Global Media Online 71.26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch