Global Media Online gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Global Media Online hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54.13 JPY gegenüber 50.91 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 77.05 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71.00 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch