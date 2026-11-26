Global Knafaim Leasing hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Global Knafaim Leasing ein EPS von 0.010 ILS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27.57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.8 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.5 Millionen ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch