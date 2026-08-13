Global Information,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

Global Information,Inc Registered hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.23 JPY gegenüber -9.710 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 292.1 Millionen JPY – eine Minderung von 28.01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 405.8 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch